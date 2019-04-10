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Курчатовский центр

В России создается сплав со свойствами, "которых вообще нет на белом свете"

© Sputnik / Григорий Сысоев
В России
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Новый материал не имеет аналогов, кроме того - он будет сравнительно недорогим в силу низкого содержания дорогих металлов.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" начали разработку новейшего, не имеющего аналогов в мире сплава, обладающего уникальными свойствами - например, рекордно высокой коррозийной стойкостью, сообщил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов "Прометей" (входит в Курчатовский институт) Алексей Орыщенко.

"Сегодня "Прометей" начал разрабатывать абсолютно новый материал, которого вообще нет на белом свете", - сказал Орыщенко в среду на международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога" на сессии, посвященной природоподобным технологиям для Арктики.

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© Sputnik / Alexander Kryazhev
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"Все материалы, которые появятся, будут абсолютно коррозионностойкими, с прочностью, которая необходима для этого класса стали. Они станут дешевле, содержание никеля в них сразу снижается в разы. Мы сегодня понимаем, как это сделать, и уже начали двигаться в этом направлении", - отметил Орыщенко.

Международный арктический форум "Арктика – территория диалога", который проходит в Петербурге 9-10 апреля, является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.

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