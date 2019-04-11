Как чувствует себя знаменитый сатирик Жванецкий после травмы

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Писатель-сатирик Михаил Жванецкий каждое утро посещает врачей для проведения необходимых процедур после перелома руки, сообщил РИА Новости представитель артиста Олег Сташкевич.
Ранее юбилейный концерт Жванецкого, который должен был состояться 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесли на 9 июня из-за сломанной руки артиста.
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По словам Сташкевича, после хирургического вмешательства пострадавший пьет антибиотики и ждет, когда все срастется.
"Он с утра каждый день ездит к врачам на процедуры, ему сейчас, пока такая травма, пока все не зажило, особо передвигаться рискованно, нельзя. Соблюдает постельный режим", - сказал собеседник агентства.
Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений, народный артист России Михаил Жванецкий 6 марта отметил 85-летие.
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