Как чувствует себя знаменитый сатирик Жванецкий после травмы

В Одессе бы иронично сказали: "Не дождетесь!", - их знаменитый земляк проходит медицинскую реабилитацию и готовится к юбилейному концерту.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Писатель-сатирик Михаил Жванецкий каждое утро посещает врачей для проведения необходимых процедур после перелома руки, сообщил РИА Новости представитель артиста Олег Сташкевич.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Михаил Жванецкий дал единственный концерт в Кишиневе

Ранее юбилейный концерт Жванецкого, который должен был состояться 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесли на 9 июня из-за сломанной руки артиста.

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По словам Сташкевича, после хирургического вмешательства пострадавший пьет антибиотики и ждет, когда все срастется.

"Он с утра каждый день ездит к врачам на процедуры, ему сейчас, пока такая травма, пока все не зажило, особо передвигаться рискованно, нельзя. Соблюдает постельный режим", - сказал собеседник агентства.

Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений, народный артист России Михаил Жванецкий 6 марта отметил 85-летие.

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