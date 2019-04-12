Как гражданину Молдовы хорошо устроиться в России, или Как там живут "наши"

Названы самые востребованные на российских просторах рабочие специальности: это могут взять на заметку те граждане Молдовы, которые собираются переехать жить в РФ, и у кого - "золотые руки".

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Миграция из Молдовы продолжает бить все рекорды - по данным социологов, ежегодно из нашей республики выезжает порядка 30-35 тысяч трудоспособных граждан. Кто-то едет в страны ЕС, кто-то в США и Канаду, другие - в Израиль, а очень многие выбирают Россию.

Программа по переселению из нашей республики в Российскую Федерацию поистине популярна. Тысячи наших соотечественников стремятся связать свою жизнь именно с этой страной, аргументируя свое решение стабильным заработком, более четкими социальными гарантиями от государства, возможностью получить качественное образование и работу.

Сегодня в России есть целый спектр профессий, на которые в перспективе могут претендовать выходцы из Молдовы, оформляя российское гражданство и получая паспорт.

Рабочие руки - на вес золота

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Люди рабочих специальностей всегда требовались в динамично развивающихся странах, таких как Россия. На стройках и предприятиях, в отрасли транспорта и в сельском хозяйстве - везде нужны те, у кого, как говорится, все в руках буквально горит.

Согласно исследованию российского Института повышения квалификации (ИПК) "ТехноПрогресс", в регионах России более всего востребована профессия стропальщика (специалист по креплению грузов, которые перемещаются подъемными механизмами). Отмечается, что уровень зарплаты на этой должности разнится: так, в Татарстане стропальщик может получать от 20 тысяч рублей в месяц, в то время как в Красноярском крае некоторые работодатели готовы предложить сотруднику более 75 тысяч.

На втором месте — сварщики. Как правило, предлагаемые зарплаты составляют не менее 100 тысяч рублей ежемесячно. Сегодня также популярны вакансии рабочего люльки подъемника, специалистов по обслуживанию сосудов под давлением, операторов котельных, машинистов вышки, крановщиков, маляров, монтажников стальных и железобетонных конструкций и изолировщиков на термоизоляции.

Согласно показателям Росстата, количество вакансий, заявленных работодателями в государственную службу занятости, превышает число официально зарегистрированных безработных. В базе данных на начало марта насчитывалось свыше 1,51 миллиона свободных рабочих мест по стране.

Интеллигенты тоже нужны

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В некоторых регионах Российской Федерации также требуются врачи и учителя, как говорили в старом советском фильме, - самые важные и самые нужные профессии.

При переселении в некоторые регионы России именно обладатели дипломов и стажа по этим профессиям обладают преимуществом при трудоустройстве.

Проще говоря, им легче найти работу по приезду и при оформлении документов, чем тем, кто представляет изысканные профессии, наименее пользующиеся спросом на рынках труда, как в Молдове, так и в России.

Откровение молдаванки

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Корреспондент Sputnik Молдова поговорил с нашей землячкой Лидией Малай, которая вместе с детьми поехала по переселению в Тульскую область и уже более двух лет является гражданкой России.

"Так случилось, что восемь лет назад мой муж скончался от тяжелого недуга. Я осталась одна с двумя несовершеннолетними детьми. По профессии я — повар, работала в столовой. Не буду обманывать, что голодали, но денег катастрофически не хватало, ведь на зарплату в 4200 леев втроем не проживешь", — рассказала Лидия Федоровна.

По ее словам, сначала она думала нелегально поехать в Италию на заработки, но детей не с кем было оставить. "Решила вместе с ними принять участие в федеральной программе по переселению в Россию", - отметила собеседница.

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"С оформлением документов и гражданства проблем не возникло, затем найти неплохо оплачиваемую работу по профессии. Весь процесс оформления гражданства занял не более полугода. Сейчас удалось взять жилье в ипотеку. Даст Бог, выплачу все, так силы и желание работать есть", — заявила собеседница.

"Одной не много надо, и можно было выжить на те копейки, что получала в столовой. Но беспокоилась за детей, хотела, чтобы они вышли в люди, получили хорошее образование, а не уехали, как все, в качестве чернорабочих куда-нибудь в Италию", — резюмировала собеседница.

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