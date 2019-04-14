Мисс Россия поделилась впечатленими о победе на конкурсе

Победительница конкурса красоты "Мисс Россия 2019" Алина Санько призналась своим подписчикам в соцсетях, что чувствует себя словно в сказке.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Двадцатилетняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, завоевавшая титул "Мисс Россия 2019", поделилась впечатлениями после победы в конкурсе и поблагодарила зрителей и поклонников за поддержку. Финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Sputnik транслировал мероприятие в прямом эфире.

"Дорогие мои!!! Не передать словами, как я счастлива!!! До сих пор думаю, что это сон... Все будто в сказке‍... Спасибо Всем за поддержку... Я всех очень сильно люблю", - написала девушка на своей страничке в соцсети Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⠀⠀⠀⠀А Л И Н А 👑С А Н Ь К О (@ms.alinasanko) 13 Апр 2019 в 7:49 PDT

Один из самых известных конкурсов красоты проходит при поддержке Минкультуры России. Победительнице вручают корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями и жемчугом, денежный приз в размере 3 миллионов рублей. Также финалистки могут представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK