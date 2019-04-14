Мисс Россия поделилась впечатленими о победе на конкурсе

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Двадцатилетняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, завоевавшая титул "Мисс Россия 2019", поделилась впечатлениями после победы в конкурсе и поблагодарила зрителей и поклонников за поддержку. Финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Sputnik транслировал мероприятие в прямом эфире.
"Дорогие мои!!! Не передать словами, как я счастлива!!! До сих пор думаю, что это сон... Все будто в сказке... Спасибо Всем за поддержку... Я всех очень сильно люблю", - написала девушка на своей страничке в соцсети Instagram.
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Один из самых известных конкурсов красоты проходит при поддержке Минкультуры России. Победительнице вручают корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями и жемчугом, денежный приз в размере 3 миллионов рублей. Также финалистки могут представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
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