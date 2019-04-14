Для кого нет нелетной погоды — взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

Самолеты взлетели для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-160 над Черным морем.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. На калане Youtube министерства обороны России появилось видео взлета истребителей Су-27СМ под проливным дождем.

Самолет поднялся в небо, несмотря на погодные условия, для сопровождения стратегических ракетоносцев Ту-160 над Черным морем, сообщает РИА Новости.

Летчики поочередно отработали сопровождение самолетов Ту-160, а затем выполнили перехват условного противника в воздухе.

В Минобороны подчеркнули, что плановые мероприятия боевой подготовки проходили на фоне учений НАТО "Морской щит — 2019".

Многонациональные маневры альянса, в которых участвовали также украинские и грузинские моряки, проходили в Черном море с 5 по 13 апреля.

Корабли российского Черноморского флота также выходили в море для учений. Среди прочего морские пехотинцы отработали погрузку бронетранспортеров и личного состава на большой десантный корабль "Азов", а затем — выход машин на воду для высадки десанта на незнакомый участок побережья.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK