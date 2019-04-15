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Хирурги на операции, архивное фото.

В терапии рака может быть совершен прорыв - ученые разработали новый препарат

© Sputnik / Варвара Гертье
В России
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Ученые создали препарат, повышающий эффективность терапии онкологических заболеваний.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Казанский федеральный университет совместно с компанией "Татхимфармпрепараты" впервые представили на 47-м Международном салоне изобретений в Женеве лекарство от артрита и добавку, повышающую эффективность терапии против большинства видов рака. 

Казанский федеральный университет впервые привез на выставку в Женеву свои разработки двух препаратов, их тесты на людях должны начаться в нынешнем году.

"Мы привезли противовоспалительный препарат и добавку, которая существенно увеличивает эффективность любой противоопухолевой терапии", - рассказал РИА Новости Константин Балакин, зав кафедрой медицинской химии Казанского университета и советник по инновациям компании "Татхимфармпрепараты".

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Первый препарат нацелен на борьбу с хроническими воспалениями, в частности опорно-двигательной системы, такими как ревматоидный артрит и артроз. Даже в малой дозе он купирует воспаление и уничтожает провоспалительные факторы, которые могут способствовать повторному возникновению заболевания.

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Препарат под названием KFU-01 – это нестероидный противовоспалительный препарат нового поколения. По словам Балакина, он имеет низкую острую токсичность, сильный анальгетический эффект, а из-за появления при расщеплении активных компонентов витамина В6 даже может улучшить состояние кожи и волос.

Предполагается, что курс лечения для большинства хронических заболеваний при приеме нового препарата будет составлять порядка одной недели. По словам Балакина, клинические испытания KFU-01 должны стартовать в середине нынешнего года, а в продажу он может поступить в форме таблеток уже в 2024 году.

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Международный салон изобретений прошел в Женеве с 10 по 14 апреля. В нем участвовали 800 изобретателей, ученых, студентов, научных и инновационных центров из 40 стран мира.

Россия на выставке представила свыше 40 разработок ведущих научных предприятий, в том числе впервые три изобретения российских школьников из Мурманской области – магнитно-левитационную мыльницу, очки с самоочищающимися стеклами и холодильник на углекислом газе.

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Теги:
лечение, онкология, рак, терапия, ученые
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