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Ванная комната.

Названа серьезная опасность приема горячей ванны

© Sputnik / Илья Питалев
В России
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Тема:
Утро с нами! (345)
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Один из известных московских врачей предупредил о последствиях купания в воде, температура которой превышает + 40 градусов.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Обладатель статуса "Московский врач", заведующий отделением помощи на дому поликлиники № 121 Василий Фролов рассказал об опасности долгого нахождения в горячей ванне, пишет РИА Новости

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По его словам, такое времяпрепровождение может негативно отразиться на сердце и сосудах, а также способно ускорить процесс старения кожи.

"Не рекомендуется дольше пяти минут принимать горячие ванны, температура которых до 40 градусов, в ванне с водой до 35 градусов возможно пребывание до 15 минут", — сообщил Фролов.

Вместе с тем, по словам специалиста, частое использование мочалки приводит к микротравмам, которые также сказываются на состоянии кожи.

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Тема:
Утро с нами! (345)

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Теги:
старение, кожа, горячая вода, ванная
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