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Владимир Познер, три книги и необитаемый остров - в чем взаимосвязь

CC0 / Pixabay / congerdesign
В России
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Популярный российский телеведущий назвал три произведения, которые бы он постоянно перечитывал, находясь в одиночестве.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik.  Известный журналист и телеведущий Владимир Познер сказал, что если бы ему предложили взять на необитаемый остров всего три книги, он бы выбрал "Мастера и Маргариту" Булгакова, "Трех мушкетеров" Дюма и "Алису в Стране чудес" Кэрролла. Об этом пишет РИА Новости

"Если это необитаемый остров, то это должны быть книги, которые я буду перечитывать, и которые я и сейчас перечитываю. Я бы взял, наверное, "Мастера и Маргариту", которую я просто обожаю перечитывать. Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке, а также "Алису в Стране чудес", — сказал Познер.

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Он отметил, что это, возможно, не самая великая литература в мире, но он может перечитывать эти книги сколько угодно.

"Да, есть и Толстой, и Достоевский. Но прочитал раз или два "Братьев Карамазовых", ну и хорошо. Правда, это надо перечитывать", — сказал телеведущий.

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Теги:
чтение, книги, Познер
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