Россия готова направить специалистов для восстановления Нотр-Дама

Если французская сторона обратится с просьбой, то в России на нее откликнутся.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Минкультуры РФ готово направить лучших специалистов-реставраторов для восстановления собора Парижской Богоматери при первой просьбе французской стороны, сообщила статс-секретарь-замминистра культуры РФ Алла Манилова.

"Министерство культуры направит самых лучших, звездных специалистов в области реставрации и спасения наследия при первой же просьбе французских коллег", - сказала Манилова, которую цитирует РИА Новости.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник.

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Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, также как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.

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