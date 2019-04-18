Художница рассказала о фестивале молдавской культуры в Санкт-Петербурге

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. В рамках фестиваля молдавской культуры, который проходит с 16 по 20 апреля в Санкт-Петербурге, развернуты две выставки отечественных художников. Об этом рассказала в эфире радиостудии Sputnik Луминица Табурца.

Событие проводится в рамках программы празднования года Молдовы в России. Оно организовано при поддержке администрации президента Молдовы, комитета по культуре Санкт-Петербурга, киностудии Молдова-филм, межрайонной центральной библиотеки имени Лермонтова и библиотеки имени Грибоедова в Санкт-Петербурге, а также молдавской культурной автономии в Санкт-Петербурге. Фестиваль проходит под названием "Я вижу Молдову во снах".

Как рассказала собеседница, в библиотеке Лермонтова прошла выставка картин пяти молдавских художников - Нади Немеренко, Серджиу Ботнарюка, Артура Калыма, Аурела Маринуцы и Луминицы Табурца. А в четверг в библиотеке Грибоедова открылась персональная выставка Луминицы Табурца.

"Нас очень хорошо принимают. Россия, в частности Санкт-Петербург, всегда хорошо принимают все, что связано с национальной культурой. Фестиваль – это не только выставки. Был концерт. Кроме того, каждый вечер показывают картины производства Молдова-филм. Еще проводятся лекции, в ходе которых рассказывают о Молдове", - поделилась Табурца.

Как пояснила собеседница, такой масштабный фестиваль молдавской культуры проводится в Санкт-Петербурге впервые, а вот выставка работ отечественных художников – уже в пятый раз.

"Выставки и концерт демонстрируют лицо и историю Молдовы. А нас, граждан республики, такие фестивали объединяют, мы стараемся показывать молдавскую живопись", - заключила художница.

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