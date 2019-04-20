Пожары в Забайкалье: число пострадавших увеличилось до 27 человек

По словам и.о. министра здравоохранения региона Александра Мироманова, пациенты находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Число пострадавших, получивших различные травмы при пожарах в Забайкалье, увеличилось до 27, сообщает РИА Новости.

"Пострадавшие в результате природных пожаров доставлены бортом санавиации в Читу. Бригады специалистов санитарной авиации регионального Центра медицины катастроф двумя вертолетами Ми-8 транспортировали восемь человек из трех районов края - Борзинского, Ононского и Агинского, - где накануне вспыхнули природные пожары. Пациенты доставлены без ухудшения состояния здоровья", - говорится в сообщении регионального минздрава.

По словам и.о. министра здравоохранения региона Александра Мироманова, пациенты находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести.

"Сейчас пациенты средней степени тяжести и тяжелые доставлены в ожоговый центр, где далее они получат специализированную помощь", - приводит пресс-служба слова Мироманова.

По данным пресс-службы, в тяжелом состоянии находятся два человека, в средней степени тяжести шесть человек, легкие травмы получили 19 человек.

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