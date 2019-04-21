Писатель Дмитрий Быков самостоятельно начал дышать

Ранее жена Дмитрия Быкова сообщила, что писатель "слышит и реагирует".

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Известный писатель Дмитрий Быков начал дышать самостоятельно, сообщила в социальной сети Facebook его жена Ирина Лукьянова.

Писателя перевели на самостоятельное дыхание, написала она.

Ранее жена Быкова сообщила об улучшении состояния писателя.

Лукьянова отметила, что Быков "слышит и реагирует".

© Sputnik / Нина Зотина Появились новые подробности о состоянии здоровья Быкова

Ранее Дмитрий Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы. Врачи подозревали у публициста инсульт, впоследствии диагноз не подтвердился.

В искусственную кому писателя ввели 17 апреля.

Дмитрий Быков родился 20 декабря 1967 в Москве. Он известен, как биограф Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Максима Горького и Владимира Маяковского.

Совместно с Михаилом Ефремовым регулярно издавал литературные видеовыпуски в рамках проектов "Гражданин поэт" и "Господин хороший".

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