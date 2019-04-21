Писатель Дмитрий Быков самостоятельно начал дышать

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Известный писатель Дмитрий Быков начал дышать самостоятельно, сообщила в социальной сети Facebook его жена Ирина Лукьянова.
Писателя перевели на самостоятельное дыхание, написала она.
Ранее жена Быкова сообщила об улучшении состояния писателя.
Лукьянова отметила, что Быков "слышит и реагирует".
Ранее Дмитрий Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы. Врачи подозревали у публициста инсульт, впоследствии диагноз не подтвердился.
В искусственную кому писателя ввели 17 апреля.
Дмитрий Быков родился 20 декабря 1967 в Москве. Он известен, как биограф Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Максима Горького и Владимира Маяковского.
Совместно с Михаилом Ефремовым регулярно издавал литературные видеовыпуски в рамках проектов "Гражданин поэт" и "Господин хороший".
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK