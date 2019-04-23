Российские врачи сделали протез сирийскому мальчику, подорвавшемуся на мине

Лечение и реабилитация ребенка в одной из самых современных российских клиник стали возможными после визита в Сирию по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина его старшего помощника Игоря Комиссарова совместно с директором НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерием Митишем.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Российские врачи спасли одну ногу и изготовили протез на другую для сирийского мальчика, который в прошлом году подорвался на мине в Сирии, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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"Благодаря усилиям российских медиков первые самостоятельные шаги сделал 12-летний Ахмад Аль Исса Махмуд, который в прошлом году потерял ногу в результате подрыва на мине в Сирии. В момент трагедии мальчик играл со сверстниками в футбол", - сказала Петренко, которую цитирует РИА Новости.

Лечение и реабилитация ребенка в одной из самых современных российских клиник стали возможными после визита в Сирию по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина его старшего помощника Игоря Комиссарова совместно с директором НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерием Митишем. Мальчик на тот момент находился в тяжелом состоянии с осложнениями, при этом был риск потери второй ноги. Мальчика направили на лечение в Москву, где врачи клиники доктора Рошаля приступили к сложному хирургическому лечению.

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"Благодаря их профессионализму удалось сохранить единственную ногу Ахмада. Инженеры-ортопеды изготовили специальный протез, при помощи которого ребенок теперь может самостоятельно ходить, и врачи дают оптимистичные прогнозы относительно его дальнейшей реабилитации", - добавила Петренко.

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