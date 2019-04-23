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Океанская многоцелевая система «Посейдон».

Спуск на воду АПЛ "Белгород": Путин участвовал в церемонии в режиме видео

© Photo : Министерство обороны РФ
В России
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Атомная подводная лодка получила наименование в честь Города воинской славы - Белгорода, дважды оккупированного немецкими войсками во время Великой Отечественной войны и освобожденного в ходе Курской битвы в августе 1943 года.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с завода "Северная верфь" принял участие в церемонии спуска на воду АПЛ "Белгород", передает корреспондент РИА Новости с церемонии.

Новая атомная подводная лодка будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон".

Минобороны РФ опубликовало первые кадры испытаний Посейдона
Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало первые кадры испытаний "Посейдона"

Из-за особой секретности проекта журналистам запретили снимать подлодку на фото и видео.

Как сообщал РИА Новости информированный источник, цикл совместных испытаний подлодки и системы "Посейдон" займет около двух лет.

Впервые о разработке Россией беспилотных подводных аппаратов, которые способны двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью, рассказал в прошлом году Владимир Путин.

По словам президента, такие беспилотники могут нести как обычные так и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

© Photo : Министерство обороны РФ
Эксперт: беспилотник "Посейдон" — оружие возмездия, а не агрессии

Экспериментальным носителем системы выступает подводная лодка "Белгород", переработанный проект многоцелевой атомной подлодки 949А "Антей" (аналог АПЛ "Курск") под кодом 09852.

Военный эксперт Игорь Коротченко выразил мнение, что "Посейдон" представляет собой стратегические оружие возмездия, которое может применяться только в случае ядерной агрессии против России.

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