Гражданин Молдовы приговорен в России за убийство

Гражданин Молдовы, ставший соучастником убийства, несколько лет скрывался от следствия, но попался на границе.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Гражданина Молдовы, пять лет скрывающегося от правосудия, осудили в российском городе Салехарде.

Трагическая история произошла летом 2014 года в Салехарде.

Осужденный стал соучастником убийства, пишут российские СМИ.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Жестокость и хладнокровие: за тройное убийство грозит пожизненный срок

Четверо молодых людей, среди которых был и гражданин Молдовы, распивали спиртные напитки, когда одному из них позвонила встревоженная мать.

Женщина пожаловалась, что сожитель подруги, к которой она зашла в гости, выгоняет ее из квартиры. Нетрезвая компания поехала разбираться с обидчиком. Вчетвером они жестоко избили 29-летнего мужчину. Спустя несколько дней он скончался в больнице.

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В 2015 году суд признал трех молодых людей виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Каждого приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Четвертый фигурант, гражданин Молдовы, сбежал и успешно скрывался в течение пяти лет, пока не попытался пересечь российско-украинскую границу на территории Белгородской области. В этот же день он был задержан и этапирован в Салехард.

Приговором суда мужчина признан виновным. Он отсидит в колонии строгого режима все те же семь лет. Кроме того, осужденный обязан выплатить 700 тысяч рублей матери погибшего в качестве возмещения морального вреда.

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