Россия: три демографических рекорда

Продолжительность жизни граждан страны достигла исторического максимума, а младенческая и материнская смертность преодолели предыдущие минимальные показатели.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Продолжительность жизни в России в 2018 году достигла рекордных показателей, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"У мужчин — на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года <...>, в среднем 72,9 года", — уточнила она на итоговой коллегии ведомства.

© Sputnik / Илья Питалев Долгожительство в мире идет на рекорды

Министр отметила, что исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертности, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.

При этом в 44 регионах страны младенческая смертность по результатам 2018 года стала ниже среднероссийского показателя — 5,1 на тысячу родившихся живыми.

Кроме того, в 32 субъектах не зарегистрировано ни одного случая материнской смерти, добавила Скворцова.

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