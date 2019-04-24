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Владимир Путин выступает на встрече с членами Совета законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Президент России сформулировал сверхзадачу для национальной экономики

© Sputnik / Алексей Дружинин
В России
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Владимир Путин выступил в среду на встрече с членами Совета законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Сверхзадачей для России должно быть изменение структуры экономики для обеспечения развития на перспективу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сверхзадача другая - изменить структуру экономики... Нам нужно менять структуру экономики, чтобы обеспечить развитие на перспективу. Вот, где сверхзадача", - сказал Путин, выступая на заседании Совета законодателей.

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По его словам, также надо повысить производительность труда. "Отсюда вытекают и подзадачи, которые мы должны решить, имея в виду вот эти две сверхзадачи. И я вас прошу в регионах об этом тоже думать, помогать инвесторам реализовывать проекты, не создавать дополнительных преград, разбюрокрачивать систему принятия решений, брать на контроль, продвигать бизнес-инициативы" , - добавил Путин.

Президент РФ отметил, что хотя перед Россией стоит цель выйти на пятое место по объему экономики, по паритету от покупательной способности, но это не сверхзадача.

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"Сейчас (Россия) занимает шестое место, на первом месте Китай, на втором месте США, потом Индия, Япония и ФРГ. Разница между нами и Федеративной республикой Германия небольшая - был момент, когда мы уже вышли на пятое место", - добавил Путин.

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