ФК "Енисей" может одеть форму с изображением Бузовой - видео

Команда с 2017 года выступает в Высшем дивизионе чемпионата России.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Женский футбольный клуб "Енисей" может сделать выбор в пользу комплекта формы, на которой изображена российская телеведущая и певица Ольга Бузова. Об этом говорится в сообщении клуба, размещенном в Instagram.

"Закончился прием заявок на конкурс лучшего дизайн-макета третьего комплекта формы для нашей команды. Девушки определили трех финалистов… Разрешит ли Ольга Бузова сыграть в форме с ее фотографией?", - говорится в сообщении.

Кстати, на видео одна из футболисток даже говорит о том, что может повторить одно из движений Бузовой и спеть ее хит "Мало половин".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖФК"Енисей" (@wfcenisey) 23 Апр 2019 в 7:25 PDT

Женский футбольный клуб "Енисей" с 2017 года выступает в Высшем дивизионе чемпионата России.

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