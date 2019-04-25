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Лидер КНДР подарил президенту России Владимиру Путину корейский меч.

Зачехленные клинки: Ким Чен Ын и Путин обменялись подарками - фото

© Sputnik / Алексей Никольский
В России
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Этикет предполагает, что памятный презент для визави по встрече в верхах должен быть ценным и носить символический смысл.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч.

"Когда не было современного вооружения, использовали такие мечи, как этот — он олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас", — сказал Ким Чен Ын, вручая подарок.

"Спасибо большое", — поблагодарил Путин.

© Sputnik / Алексей Никольский
Корейский меч, подаренный председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном президенту РФ Владимиру Путину во время обмена подарками.

Президент России преподнес гостю в ответ саблю, к которой был добавлен дорожный чайный сервиз.

© Sputnik / Алексей Никольский
Сабля и дорожный чайный сервиз, подаренные президентом РФ Владимиром Путиным председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну

Поскольку считается плохой приметой передавать холодное оружие абсолютно безвозмездно, лидеры символически обменялись монетками.

Президент РФ Владимир Путин на официальном приеме от имени президента РФ в честь председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына
© Sputnik / Алексей Никольский
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Сегодня Путин и Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую полноформатную встречу. Переговоры с глазу на глаз длились два часа, а затем еще полтора часа — в расширенном формате, на них обсуждались история отношений России и КНДР и перспективы их развития, а также вопрос урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Оба лидера назвали встречу содержательной и обстоятельной.

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток накануне на своем легендарном бронепоезде. Для него это первая встреча с Путины и первая поездка в Россию с момента прихода к власти в 2011 году.

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