Зачехленные клинки: Ким Чен Ын и Путин обменялись подарками - фото

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч.
"Когда не было современного вооружения, использовали такие мечи, как этот — он олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас", — сказал Ким Чен Ын, вручая подарок.
"Спасибо большое", — поблагодарил Путин.
Президент России преподнес гостю в ответ саблю, к которой был добавлен дорожный чайный сервиз.
Поскольку считается плохой приметой передавать холодное оружие абсолютно безвозмездно, лидеры символически обменялись монетками.
Сегодня Путин и Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую полноформатную встречу. Переговоры с глазу на глаз длились два часа, а затем еще полтора часа — в расширенном формате, на них обсуждались история отношений России и КНДР и перспективы их развития, а также вопрос урегулирования ситуации на Корейском полуострове.
Оба лидера назвали встречу содержательной и обстоятельной.
Ким Чен Ын прибыл во Владивосток накануне на своем легендарном бронепоезде. Для него это первая встреча с Путины и первая поездка в Россию с момента прихода к власти в 2011 году.
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