00:39 26 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.19
  • UAH0.67
Поиск
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве.

ВОЗ: Россия - пример в лечении детской онкологии

© Wikipedia/ Thorkild Tylleskar
В России
Получить короткую ссылку
24 0 0

Несомненное достижение - единый подход к процессу на территории всей страны.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.

По его словам, ВОЗ сотрудничает с Россией не только как с членом организации, но и с отдельными медицинскими учреждениями.

Он отметил, что в ряде случаев Россию можно приводить в пример другим странам в борьбе с детской онкологией. Среди них – единый подход в лечении на территории всей страны.

Такой успех России был выявлен благодаря анализу оказания помощи в разных странах.

Больница
CC0 / Pixabay / piratafilms
Каковы современные методы лечения детской онкологии в Молдове

"Прежде всего, централизация и стандартизация заключаются в том, и это глобальный успех, что в России имеется четкая структурированная система поступления пациента в стационар, где ему гарантированно окажут помощь. То, что сделали, прежде всего усилиями Центра Димы Рогачева и Национального общества детских гематологов-онкологов, - это так называемое картирование помощи в области детской онкологии во всех субъектах Российской Федерации. Для каждого субъекта прописан оптимальный маршрут поступления пациента именно в тот региональный или федеральный центр, где ему помогут", - сказал Трапани.

Он добавил, что и российским специалистам тоже можно поучиться у коллег в регионах с менее развитой медициной, например, в Африке или Южной Америке. В таких странах в отдельных центрах удается добиваться высоких результатов даже при меньших ресурсах. Можно поучиться у них оптимизации ресурсов для достижения высоких результатов и экономии средств, которые можно направить на оказание помощи как можно большему числу людей, добавил консультант ВОЗ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Специалисты рассказали об онкозаболеваниях, их профилактике и лечении
Рак у детей - не приговор: у малышей больше шансов излечиться, чем у взрослых
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке: как это было - фото
Диана Арбенина: сцена должна быть открыта людям, которые хотят на ней стоять
Диана Арбенина: сцена должна быть открыта людям, которые хотят на ней стоять
Сколько здоровых лет отпущено европейцам
Сколько здоровых лет отпущено европейцам

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться