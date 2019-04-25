ВОЗ: Россия - пример в лечении детской онкологии

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.

По его словам, ВОЗ сотрудничает с Россией не только как с членом организации, но и с отдельными медицинскими учреждениями.

Он отметил, что в ряде случаев Россию можно приводить в пример другим странам в борьбе с детской онкологией. Среди них – единый подход в лечении на территории всей страны.

Такой успех России был выявлен благодаря анализу оказания помощи в разных странах.

"Прежде всего, централизация и стандартизация заключаются в том, и это глобальный успех, что в России имеется четкая структурированная система поступления пациента в стационар, где ему гарантированно окажут помощь. То, что сделали, прежде всего усилиями Центра Димы Рогачева и Национального общества детских гематологов-онкологов, - это так называемое картирование помощи в области детской онкологии во всех субъектах Российской Федерации. Для каждого субъекта прописан оптимальный маршрут поступления пациента именно в тот региональный или федеральный центр, где ему помогут", - сказал Трапани.

Он добавил, что и российским специалистам тоже можно поучиться у коллег в регионах с менее развитой медициной, например, в Африке или Южной Америке. В таких странах в отдельных центрах удается добиваться высоких результатов даже при меньших ресурсах. Можно поучиться у них оптимизации ресурсов для достижения высоких результатов и экономии средств, которые можно направить на оказание помощи как можно большему числу людей, добавил консультант ВОЗ.

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