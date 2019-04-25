Горбачев не приехал на закрытие ММК: версия госпитализации опровергается

Экс-президента СССР ждали на последнем акте Московского международного кинофестиваля, на котором в четверг прошла премьера фильма о нем.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Михаил Горбачев не смог приехать на закрытие Московского международного кинофестиваля, на котором в четверг прошла премьера фильма об экс-президенте СССР, так как находится в больнице, сообщил режиссер Андре Сингер.

"Михаил Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице и не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать", - сообщил Сингер, представляя американский документальный фильм "Встреча с Горбачевым", снятый совместно с Вернером Херцогом.

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В Горбачев-фонде не подтвердили данные о госпитализации. Там сказали, что экс-президента СССР не собирался посещать показ документальной ленты "Знакомьтесь, Горбачев" на Московском международном кинофестивале, в четверг он был на работе в своем фонде.

"Он не планировал быть на этом показе. Он был сегодня в офисе, на работе, я с ним провел в общей сложности, наверное, два часа", - сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что Горбачев находится в больнице и поэтому не смог посетить показ картины на ММКФ.

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