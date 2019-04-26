Красота, сражающая наповал - названа самая обаятельная сотрудница Росгвардии

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Победительницей первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии" стала прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга, рассказали в пресс-службе ведомства.

"По итогам голосования абсолютной победительницей конкурса стала прапорщик полиции Анна Храмцова из Управления Росгвардии по Свердловской области Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. За нее проголосовали более 57 тысяч человек", - рассказали в пресс-службе.

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Всего в конкурсе принимало участие более тысячи женщин - военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов России.

Конкурс проходил в два этапа - сначала участницам предлагалось в интересной форме рассказать о служебном опыте и достижениях, а также презентовать свои увлечения посредством постановочных фотографий и креативных композиционных решений.

После отбора конкурсные фотографии участниц первого этапа были размещены на официальном сайте ведомства, где в течение месяца проходило онлайн-голосование. Портретный снимок победительницы, а также фотографии двенадцати финалисток послужат основой для создания календаря Росгвардии на 2020 год.

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