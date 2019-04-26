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Репродукция кадра из фильма Неоконченная повесть режиссера Фридриха Эрмлера.

Первая красавица СССР: Аксинья в "Тихом Доне" и другие роли Быстрицкой

© Sputnik /
В России
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Каждый ее образ в кино был бриллиантом, возможно именно поэтому многие предложения о съемках актриса отклоняла.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. В Москве на 92-м году жизни в реанимации одной из столичных больниц скончалась Элина Быстрицкая. Прощание предварительно запланировано на понедельник и состоится в Малом театре. Актриса предпочитала театральную сцену съемкам в фильмах, но зрители ее знают в первую очередь благодаря ролям в кино. РИА Новости вспоминает самые яркие экранные образы народной артистки СССР.

Обладавшая природной красотой и благородством, Элина Быстрицкая делала любой фильм незабываемым. В ней были стать, внутренняя сила, воля, энергия и одновременно настоящая женственность и красота.

Ей ничего не нужно было придумывать и изображать — все уже было заложено в ее личности. Именно поэтому ее героини на сцене и экране были такими подлинными и естественными.

Дочь врачей, Элина Быстрицкая готовилась пойти по стопам родителей. Театр тоже был в ее жизни всегда, но в семье не воспринимали это увлечение всерьез.

© Sputnik / Vasily Malyshev
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Когда началась Великая Отечественная, Быстрицкой было 13 лет. Ее отец получил назначение в госпиталь в небольшом городке во фронтовой полосе. Девочка решила помогать раненым, пошла на курсы медсестер, потом работала в госпитале.

После войны окончила медицинский. По настоянию отца поступила еще в педагогический, но через год бросила. И ее приняли в театральный.

Медиком она не стала, а в фильме 1955 года "Неоконченная повесть" сыграла врача. До этого уже были три роли, но именно "Неоконченная повесть" принесла настоящий успех — Быстрицкую признали актрисой года.

Ее партнером на съемочной площадке был Сергей Бондарчук. В картине, которая в полной мере воплощала все принципы кинематографа соцреализма, героиня Быстрицкой получилась не совсем советской.

За скромной одеждой и больничным халатом угадывались стать и красота. Остается только гадать, как выглядела бы актриса в каком-нибудь голливудском фильме с роскошными нарядами от известного модельера.

Ну а роль Аксиньи в экранизации романа "Тихий Дон" (1957) прославила ее на весь мир. О том, что Сергей Герасимов начинает съемки масштабной эпопеи, Элина Авраамовна узнала в Париже, где находилась в составе советской делегации. Приехав в Москву, сразу из аэропорта помчалась на студию.

Первые пробы провалились. Дело в том, что Аксинью Быстрицкая уже пыталась сыграть — студенткой. Она прочитала книгу Шолохова в 20 лет и с тех пор была уверена: Аксинья написана для нее. Но педагог, который слушал отрывок из романа в ее исполнении, пришел к другому выводу.

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© Sputnik / Евгения Новоженина
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По совпадению тот же отрывок вручил актрисе Герасимов на кинопробах. В итоге Быстрицкая уехала ни с чем в Вильнюс, где тогда работала. Но спустя какое-то время пришло еще одно приглашение. Пробы были непростыми: на роль претендовали три десятка актрис. Режиссер выбрал семерых и показал Шолохову. Писатель указал на Быстрицкую: "Вот же Аксинья!".

Успех был невероятный, картину посмотрели 47 миллионов зрителей, Элина Быстрицкая стала кумиром целого поколения.

Пожалуй, и сегодня, когда говорят об этом романе, зрители в первую очередь вспоминают ее — настоящую донскую казачку на экране.

Элина Авраамовна снялась еще в нескольких фильмах, в том числе таких значительных, как "Добровольцы" (1958) и "Все остается людям" (1963). А потом отказывалась от предложений режиссеров, вплоть до 1990-х, когда вернулась на экран, да и то лишь в эпизодических ролях.

Быстрицкая была прежде всего театральной актрисой. Более полувека она служила в Малом театре. Именно "служила" — все большие актеры воспринимают свою работу как служение театральному искусству.

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Остались телепостановки с ее участием — жанр, ушедший в прошлое. Но эти записи позволяют сегодня увидеть Элину Быстрицкую в годы ее творческого расцвета — в спектаклях "Волки и овцы", "Бешеные деньги", "Без вины виноватые".

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Теги:
память, роли, смерть, Элина Быстрицкая
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