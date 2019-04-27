На волне скандала: фильм о шестом сезоне конкурса "Голос. Дети" снят с эфира

Показ был запланирован на субботу, но так и не состоялся.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Документальный фильм "Голос. На самой высокой ноте" не вышел в эфир "Первого канала" в назначенное время.

Картина была анонсирована на сайте "Первого канала" на 10:15 мск субботы. Однако вместо нее поставили фильм о Блаженной Матроне Московской.

Аналогичные фильмы об участниках конкурса в 2017 и 2018 годах выходили на следующий день после финала.

Ранее стало известно, что по итогам зрительского голосования победительницей финала шестого сезона музыкального проекта "Голос. Дети", прошедшего 26 апреля, стала Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы.

Десятилетняя Микелла – дочь российской певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова.

После подведения итогов конкурса разразился скандал. Интернет-пользователи стали оставлять возмущенные комментарии с требованием пересчета голосов. Позже Первый канал сообщил, что результаты перепроверят.

Певица Алсу и ее дочь Микелла Абрамова, которую признали победительницей на шоу "Голос. Дети", ограничили доступ к своим соцсетям.

Телеведущий Максим Галкин признался, что постарается сделать все, чтобы его дети участвовали ни в каких конкурсах, поскольку "это невыносимо больно, особенно когда несправедливо".

В свою очередь, актер Станислав Садальский назвал итоги конкурса "невеселой реальностью".

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