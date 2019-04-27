Первый канал о вероятной причине победы дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Дочь Алсу Микелла Абрамова могла победить в финале конкурса "Голос. Дети" благодаря поддержке звезд российской эстрады, которые попросили поклонников проголосовать за девочку. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники на Первом канале.

© Sputnik / Григорий Сысоев Певица Алсу с дочерьми Микеллой (слева) и Сафиной.

Отмечается, что такую версию произошедшего рассматривает руководство телеканала.

"В вечер пятницы фан-клубам артистов Киркорова, Лободы, Баскова были (отправлены. — Прим. ред.) сообщения (с просьбой. — Прим. ред.) голосовать за нее", — цитируется предположение Первого канала.

Микелла стала победителем финального выпуска шестого сезона "Голоса". Однако многие пользователи соцсетей назвали победу дочери Алсу незаслуженной.

На Первом канале пообещали разобраться в ситуации. Кроме того, в пресс-службе телеканала признали, что во время зрительского голосования оператор отметил "некоторые аномальности".

Часть артистов предложили пересмотреть итоги голосования, другие, напротив, заступились за Микеллу. В частности, певица Юлия Ковальчук, призывавшая своих подписчиков в инстаграме проголосовать за юную участницу передачи, объяснила, что поддержала дочь Алсу по-дружески.

Затем руководитель Первого канала Константин Эрнст пообещал перепроверить результаты голосования в итоговом выпуске шоу "Голос. Дети".

"И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем", — цитирует сообщение Эрнста пресс-служба Первого канала.

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