Первый канал о вероятной причине победы дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Дочь Алсу Микелла Абрамова могла победить в финале конкурса "Голос. Дети" благодаря поддержке звезд российской эстрады, которые попросили поклонников проголосовать за девочку. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники на Первом канале.
Отмечается, что такую версию произошедшего рассматривает руководство телеканала.
"В вечер пятницы фан-клубам артистов Киркорова, Лободы, Баскова были (отправлены. — Прим. ред.) сообщения (с просьбой. — Прим. ред.) голосовать за нее", — цитируется предположение Первого канала.
Микелла стала победителем финального выпуска шестого сезона "Голоса". Однако многие пользователи соцсетей назвали победу дочери Алсу незаслуженной.
На Первом канале пообещали разобраться в ситуации. Кроме того, в пресс-службе телеканала признали, что во время зрительского голосования оператор отметил "некоторые аномальности".
Часть артистов предложили пересмотреть итоги голосования, другие, напротив, заступились за Микеллу. В частности, певица Юлия Ковальчук, призывавшая своих подписчиков в инстаграме проголосовать за юную участницу передачи, объяснила, что поддержала дочь Алсу по-дружески.
Затем руководитель Первого канала Константин Эрнст пообещал перепроверить результаты голосования в итоговом выпуске шоу "Голос. Дети".
"И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем", — цитирует сообщение Эрнста пресс-служба Первого канала.
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