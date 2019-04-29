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Женщина на каблуках.

Мечта настоящего мужчины - эта девушка с автоматом признана самой красивой

CC0 / Pixabay / stokpic
В России
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Строгость и красота - в России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Победительницей первого всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" стала прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга, пишет РИА Новости. За нее проголосовали более 57 тысяч человек.

Победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса Краса Росгвардии прапорщик полиции Анна Храмцова
© Photo : Конкурсная фотография Анны Храмцовой из личного архива
Победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии" прапорщик полиции Анна Храмцова

Всего в конкурсе принимало участие более тысячи женщин — военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов России.

Конкурс проходил в два этапа: сначала участницы должны были в интересной форме рассказать о своей службе и достижениях, а также представить свои увлечения с помощью постановочных фотографий и композиций.

© Photo: Youtube / Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия)
Победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии" прапорщик полиции Анна Храмцова

После отбора фотографии участниц разместили на официальном сайте ведомства, где в течение месяца шло онлайн-голосование.
Фотографию победительницы и 12 финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год.

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Теги:
конкурс, красота, девушка, гражданская гвардия, автомат
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