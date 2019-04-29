Мечта настоящего мужчины - эта девушка с автоматом признана самой красивой

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Победительницей первого всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" стала прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга, пишет РИА Новости. За нее проголосовали более 57 тысяч человек.

© Photo : Конкурсная фотография Анны Храмцовой из личного архива Победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии" прапорщик полиции Анна Храмцова

Всего в конкурсе принимало участие более тысячи женщин — военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов России.

Конкурс проходил в два этапа: сначала участницы должны были в интересной форме рассказать о своей службе и достижениях, а также представить свои увлечения с помощью постановочных фотографий и композиций.

© Photo: Youtube / Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) Победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии" прапорщик полиции Анна Храмцова

После отбора фотографии участниц разместили на официальном сайте ведомства, где в течение месяца шло онлайн-голосование.

Фотографию победительницы и 12 финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK