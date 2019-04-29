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Медведи

Российский спортсмен устроил спарринг с медведем - видео

CC0 / Pixabay / Steppinstars
В России
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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (134)
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В ходе шуточной борьбы ни один медведь не пострадал.

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. В cети Instagram появилось видео "спарринга" российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова с медведем.

Кадры были сделаны в Дагестане. На них Нурмагомедов "борется" с небольшого размера медведем. Хотя зверь и прикован цепью, на нем нет намордника.

Борьба с медведем на Руси считалась старинной забавой. Отметим, что защитники животных не оценили этого "спарринга" и высказали свое неодобрение в соцсетях. В ответ авторы видео отмечают, что в ходе шуточной борьбы ни один медведь не пострадал.

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На спортивном ринге соперником действующего чемпиона UFC в легком весе станет американец Дастин Порье. Поединок пройдет в сентябре этого года по окончании дисквалификации Нурмагомедова за потасовку после боя с Конором Макгрегором.

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В прошлом году после проигрыша Нурмагомедову знаменитый ирландский боец Конор Макгрегор объявил о принятом решении покинуть смешанные боевые искусства (ММА). Последний свой бой Макгрегор проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в октябре 2018 года.

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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (134)

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Теги:
медведь, борьба
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