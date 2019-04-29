Аж земля стонет - так в России исполняют молдавские танцы - видео

Молдавская музыка и танец не оставляют никого равнодушными - под эти мотивы ноги сами пускаются в пляс.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Молдова занимает особое, уникальное место в балканских традициях танца. Такой колорит, жизнелюбие, здоровое отчаяние в танце - вряд ли, где найдешь. Народная музыка нашей страны, танец, будь-то "хора", "жок" или "батута", заставляют невольно ноги ходить ходуном.

Инструментальные "трели соловья" в знаменитом танце под мотив "Чокырлии" сразу открывают воображению солнечную майскую поляну в лесу, где люди в пестрых молдавских костюмах соревнуются в мастерстве танца.

"Unde joaca moldovenii, acolo-i pamantul geme", - эта фраза, как никогда точно, отражает смысл зажигательности молдавского танца, которому аплодируют тысячи людей на пространстве СНГ и далеко за его пределами.

Однако, кто бы мог подумать, что не менее искусно, чем в Кишиневе, эти танцы исполняют граждане Российской Федерации. Речь идет о солистах и коллективе российского Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

Коллектив, созданный в 1937 году, по сей день является уникальным в мире в плане качества и количества исполняемых танцев разных народов Земли, в том числе и молдавского.

Солисты настолько залихватски исполняют "Чокырлию", что не верится, что это - не молдаване. Однако знатоки и эксперты могут упрекнуть солистов ансамбля излишней академичности по сравнению с исполнением ансамбля народного танца из нашей страны "Жок".

Однако факт остается фактом - если не знать, то точно скажешь, что танцуют настоящие выходцы из нашей республики.

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