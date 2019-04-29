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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян.

Адвокат: нападки репортера "Радио Свобода" на Симоньян являются угрозой

© Sputnik / Владимир Трефилов
В России
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В Общественной палате России осудили высказывание репортера "Радио Свободы" в отношении Маргариты Симоньян.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Призыв журналиста "Радио Свобода" Рамазана Алпаута к кавказским активистам повлиять на главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян можно расценивать как угрозу, считает известный российский адвокат Шота Горгадзе. Об этом пишет РИА Новости

Маргарита Симоньян.
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Ранее Симоньян опубликовала в Telegram-канале пост, одобряющий предоставление российского гражданства жителям Донбасса.

Она призвала и дальше действовать в том же ключе, выразив опасение, что в противном случае Россия к 2040 году может стать мусульманской страной.

Журналист подчеркнула, что не имеет ничего против ислама, но хотела бы сохранить страну светской, со множеством конфессий и этносов.

В ответ на это Алпаут на своей странице в Facebook призвал активистов с Северного Кавказа заставить Симоньян отказаться от своих слов и принести извинения.

"Проанализировав это заявление, я пришел к выводу, что в словах содержится угроза, причем не только скрытая угроза, а призыв к насильственным действиям в отношении Маргариты Симоньян", — заявил Горгадзе.

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© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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По его словам, настоящий журналист не должен позволять себе подобных неэтичных высказываний в адрес коллег.

"Каждый имеет право на свое мнение. В словах Симоньян нет ничего, что могло бы вызвать такую реакцию. "Радио Свобода" же как раз декларирует, что отстаивает свободу слова и плюрализм мнений. Или высказывать можно только их мнение, а остальные должны за свое извиняться под угрозами?" — добавил адвокат.

В свою очередь, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич назвал провокационным призыв журналиста "Радио Свобода" Рамазана Алпаута к кавказским активистам заставить Маргариту Симоньян извиниться и отказаться от своих слов о "мусульманской России".

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Теги:
репортер, нападки, Радио Свобода, Маргарита Симоньян
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