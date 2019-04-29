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Президент РФ В. Путин вручил медали Герой Труда Российской Федерации.

Путин: русские и украинцы - единый народ

© Sputnik / Алексей Дружинин
В России
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Президент России Владимир Путин уверен, что общее гражданство сделало бы российский и украинский народы сильнее.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. И русские, и украинцы только выиграют, если будет общее гражданство, считает президент России Владимир Путин. 

При этом лидер России убежден, что русские и украинцы - единый народ, пусть и со своими особенностями, культурой и языком.

"Я много раз говорил, что украинцы и русские - братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы", - сказал Путин журналистам после вручения медалей "Герой Труда", передает РИА Новости.

Российский паспорт
© Sputnik /
Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

"Если они будут выдавать гражданство россиянам, а мы в России будем давать гражданство украинцам, то постепенно мы придем к общему искомому результату, о чем я и сказал. То есть у нас будет общее гражданство", - пояснил президент.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ранее отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме, назвав это попыткой "соблазнить граждан Украины паспортами РФ" и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят. Он также отметил, что Украина будет защищать, предоставлять убежища и украинское гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Президент, говоря об указе о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.

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Теги:
народ, русские, украинцы, Путин
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