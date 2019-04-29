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Проведение парада Победы в Москве, архивное фото.

В России запущен интернет-проект, посвященный парадам Победы

© Sputnik / Evgueni Biatov
В России
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На специальном сайте можно найти самую подробную информацию о проведении парадов Победы, полное описание прохождения колонн и армейской техники.

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Специальный раздел, посвященный парадам, которые будут проводиться в 29 городах России в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, появился на сайте Минобороны Российской Федерации.

"На интернет-портале Минобороны России опубликован уникальный мультимедийный проект о парадах, проводимых в городах России в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Минобороны РФ.

​В интерактивном разделе представлены сведения о последовательности прохождения пеших и механизированных колонн на Красной площади в Москве, порядке пролета авиации, о составе и количестве личного состава и военной техники на военных парадах, которые состоятся 9 мая в 29 городах России.

Добавляется, что сведения о технике, участвующей в параде, дополнены краткой информацией о ее предназначении, месте в парадном строю в каждой из 15 групп. В проекте также приводятся сведения об авиационной части парада.

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Кроме того, в одной из рубрик раздела представлена интерактивная карта артиллерийских салютов, которые прогремят 9 мая по всей России. Посетители сайта смогут ознакомиться с информацией о времени и месте салютов.

В историческом подразделе размещен мультимедийный проект "Традиции сквозь время", раскрывающий преемственность поколений. В разделе демонстрируются похожие фотографии с парада 1945 года и последних нескольких лет.

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