Топ-5 сайтов, где вы можете найти данные о ваших родных-героях ВОВ

На сайте движения "Бессмертный полк России", база которой пополняется ежедневно, можно не только найти внесенного в список солдата-ветерана, но и добавить тех, кого еще там нет.
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Найти погибших и пропавших в Великой Отечественной войне можно и посредством сайта Региональной патриотической общественной организации "Бессмертный полк — Москва", где собраны ресурсы, которые помогут осуществить поиск погибших родственников и друзей.
Где и как искать
Сначала нужно проверить данные на сайте Обобщенный банк данных "Мемориал", который содержит информацию о погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период.
На сайте "Мемориал" можно найти информацию о звании погибшего, части, в которой он служил, дате и причине смерти (убит, умер от ран, пропал без вести) и о месте захоронения.
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Там выложены отсканированные копии всех обработанных документов-первоисточников, содержащих информацию о персоналиях — более 16,8 миллиона страниц архивных документов и свыше 45 тысяч паспортов воинских захоронений.
Эти документы позволяют с большой точностью идентифицировать погибших, поскольку в них часто содержится дополнительная информация, в частности имена и адреса родственников, которым отсылались похоронки.
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Чтобы найти данные об интересующем человеке, нужно открыть вкладку "расширенный поиск" и осуществлять попытки, набирая только фамилию, потом фамилию и имя, затем полные данные. Также можно попытаться проверить информацию, задав параметры фамилии, а имя и отчество только инициалами.
Информацию по наградам можно найти на сайте "Подвиг народа". Для этого нужно ввести данные по закладке "Люди и награждения".
Помочь в поиске и идентификации информации о ветеране может и сайт soldat.ru, в которым есть перечень технологий поиска.
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Если ветеран захоронен за пределами России, следует самостоятельно обратиться в Русский Дом государств членов Евросоюза. Для этого через поисковик нужно найти адрес организации нужного государства или обратиться в консульский отдел посольства РФ в данном государстве.
Бессмертный полк
"Бессмертный полк" — международная общественная акция, которая проходит в День Победы, 9 мая, практически по всему миру. Шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, проходят по всей в России, в ряде стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.
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Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась в Томске в 2012 году – в шествии приняли участие 6 тысяч человек. А уже в 2015 году в шествии по всей России участвовали 12 миллионов человек.
С каждым годом акция "Бессмертный полк" становится все более массовой. В 2016 к ней присоединились 24 миллиона человек по всей России, желающих отдать дань памяти героическим предкам. В 2016 году шествия также прошли в США, Австралии, Британии, Германии, Швейцарии и других странах.
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