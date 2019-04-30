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Шествие Бессмертный полк в городах России

Топ-5 сайтов, где вы можете найти данные о ваших родных-героях ВОВ

© Sputnik / Виталий Аньков
В России
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Тема:
Бессмертный полк Москва 2019 (15)
2023742

Sputnik в преддверии 9 Мая подготовил рекомендации для тех, кто хочет найти информацию о том или ином ветеране ВОВ

На сайте движения "Бессмертный полк России", база которой пополняется ежедневно, можно не только найти внесенного в список солдата-ветерана, но и добавить тех, кого еще там нет.

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Найти погибших и пропавших в Великой Отечественной войне можно и посредством сайта Региональной патриотической общественной организации "Бессмертный полк — Москва", где собраны ресурсы, которые помогут осуществить поиск погибших родственников и друзей.

Где и как искать

Сначала нужно проверить данные на сайте Обобщенный банк данных "Мемориал", который содержит информацию о погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период.

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На сайте "Мемориал" можно найти информацию о звании погибшего, части, в которой он служил, дате и причине смерти (убит, умер от ран, пропал без вести) и о месте захоронения.

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Там выложены отсканированные копии всех обработанных документов-первоисточников, содержащих информацию о персоналиях — более 16,8 миллиона страниц архивных документов и свыше 45 тысяч паспортов воинских захоронений.

Эти документы позволяют с большой точностью идентифицировать погибших, поскольку в них часто содержится дополнительная информация, в частности имена и адреса родственников, которым отсылались похоронки.

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Чтобы найти данные об интересующем человеке, нужно открыть вкладку "расширенный поиск" и осуществлять попытки, набирая только фамилию, потом фамилию и имя, затем полные данные. Также можно попытаться проверить информацию, задав параметры фамилии, а имя и отчество только инициалами.

Информацию по наградам можно найти на сайте "Подвиг народа". Для этого нужно ввести данные по закладке "Люди и награждения".

Помочь в поиске и идентификации информации о ветеране может и сайт soldat.ru, в которым есть перечень технологий поиска.

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Если ветеран захоронен за пределами России, следует самостоятельно обратиться в Русский Дом государств членов Евросоюза. Для этого через поисковик нужно найти адрес организации нужного государства или обратиться в консульский отдел посольства РФ в данном государстве.

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Бессмертный полк

"Бессмертный полк" — международная общественная акция, которая проходит в День Победы, 9 мая, практически по всему миру. Шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, проходят по всей в России, в ряде стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

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Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась в Томске в 2012 году – в шествии приняли участие 6 тысяч человек. А уже в 2015 году в шествии по всей России участвовали 12 миллионов человек.

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С каждым годом акция "Бессмертный полк" становится все более массовой. В 2016 к ней присоединились 24 миллиона человек по всей России, желающих отдать дань памяти героическим предкам. В 2016 году шествия также прошли в США, Австралии, Британии, Германии, Швейцарии и других странах.

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Тема:
Бессмертный полк Москва 2019 (15)

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Теги:
история, акция, акция "Бессмертный полк", День Победы, Великая Отечественная война
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