Жителям пяти стран стало проще получить гражданство России

Президент России Владимир Путин подписал Указ "Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке".

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для граждан Афганистана, Йемена, Ирака и Сирии, родившихся в РСФСР и имевших гражданство СССР, а также для жителей Украины, не имеющим гражданства (подданства) другого государства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым и г. Севастополя.

В указе отмечается, что упрощенный порядок получения паспорта России будет доступен:

"Гражданам Украины, не имеющим гражданства (подданства) другого государства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым и г. Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям. Лицам без гражданства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым и г. Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям. Гражданам Украины и лицам без гражданства, имеющим разрешение на временное проживание в Российской Федерации (далее – разрешение на временное проживание), вид на жительство в Российской Федерации, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. соответственно, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые сами либо родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги которых были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также их родственникам по прямой нисходящей линии, усыновленным (удочеренным) детям и супругам;

"Гражданам Исламской Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и Сирийской Арабской Республики, родившимся на территории РСФСР и состоявшим в прошлом в гражданстве СССР, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям.

Полный текст указа размещен на сайте Кремля.

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