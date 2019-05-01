Путин подписал закон о суверенном Рунете

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik.Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории РФ.

Как сообщает РИА Новости, документ, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в Росси при любых "экстраординарных" ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

Закон вступит в силу в ноябре этого года. Внутренние сети, не имеющие выхода в интернет, не подпадают под действие закона.

Согласно закону, информация госорганов и госпредприятий в интернете будет дополнительно защищена шифрованием, а операторов связи освободят от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенными данными, если они установят техсредства противодействия угрозам. При этом Роскомнадзор обяжут отвечать на запросы операторов связи о том, были ли сбои в интернете вызваны работой технических средств противодействия угрозам.

Порядок установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора связи технических средств противодействия угрозам будет утверждаться правительством РФ. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по согласованию с ФСБ, согласно закону, будет утверждать требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком, "которые включают в себя, в том числе требования к обеспечению устойчивого функционирования технических и программных средств связи, сооружений связи".

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Роскомнадзору поручено координировать обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории РФ. Порядок создания и использования национальной системы доменных имен определит Роскомнадзор после вступления в силу закона о безопасности рунета, сообщил ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что закон не преследует своей целью изоляцию России. По ее словам, изолировать страну от мира "бессмысленно и невозможно", напротив, закон об устойчивом рунете призван не допустить отключения России от цифровых технологий и всемирной сети интернет.

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