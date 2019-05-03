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Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание

Миграционный учет в России: плюс 2 миллиона человек за год

© Sputnik / Алексей Куденко
В России
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В то же время, число разрешений на временное проживание несколько снизилось по сравнению с предыдущим годом.

КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Свыше 17,7 миллиона человек были поставлены на миграционный учет в России в 2018 году, годом ранее эта цифра была на два миллиона меньше, сообщает Главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

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CC0 / Pixabay / Aviavlad
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Отмечается, что с января по декабрь 2018 года количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства составило 17,76 миллиона человек, годом ранее этот показатель был 15,71 миллиона.

Также в управлении сообщили, что в 2018 году было оформлено 1,67 миллиона патентов для иностранцев и лиц без гражданства, годом ранее - 1,68 миллиона.

Оформлено разрешений на временное проживание - 268,2 тысячи (в 2017 году - 295,76 тысячи).

Видов на жительство было оформлено 191,44 тысячи (в 2017 году - 185,8 тысячи).

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