В жуткой аварии на Кубани погибли два комика из Stand Up - фото и видео

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Уголовное дело возбуждено на Кубани, где в автоаварии на трассе Белореченск-Нижневеденеевский пять человек погибло и двое пострадали, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

На 11-м километре автодороги Белореченск - Нижневеденеевский водитель автомобиля Hyundai Accent при обгоне в запрещенном месте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Hyundai Verna.

Погибли участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

По данным Госавтоинспекции МВД России, после удара оба автомобиля загорелись. В результате ДТП водитель Hyundai Verna и трое его пассажиров, а также один пассажир Hyundai Accent погибли, водитель Hyundai Accent, а также пассажир Hyundai Verna госпитализированы.

"Следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району в отношении водителя Hyundai Accent, участника ДТП, в котором погибли пять человек и двое пострадали, возбуждено уголовное дело", - сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Виновнику автоаварии грозит до семи лет лишения свободы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK