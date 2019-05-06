Детали о происходившем на борту сгоревшего SSJ-100 в изложении экипажа

Командир судна и стюардесса рассказали об обстоятельствах катастрофы.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Денис Евдокимов и Татьяна Касаткина в эфире телеканала "Россия-24" были едины во мнении, что первопричиной послужил удар молнии при прохождении градового облака.

"В этот момент произошел хлопок, вспышка такая, как электричество. Все было очень быстро", - рассказала бортпроводница.

По ее словам, эвакуация началась сразу после остановки.

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Командир экипажа Денис Евдокимов рассказал , что из-за удара молнии пропала радиосвязь, и пилотам пришлось напрямую переводить самолет на аварийный режим управления.

"Несколько слов получалось сказать, после этого она пропадала и нужно было снова подключать", - добавил Евдокимов.

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100, следовавшим из Москвы в Мурманск, произошла в воскресенье вечером. После 28 минут полета экипаж экстренно вернулся в Шереметьево.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При жесткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. Потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть воздушного судна.

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