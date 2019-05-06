Господа космонавты из Эмиратов, пожалуйте примерять персональное снаряжение

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Изготовлен по индивидуальным антропометрическим параметрам ложемент для первого космонавта из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, сообщили РИА Новости на предприятии-изготовителе НПП "Звезда".

Полет на Международную космическую станцию на российском корабле "Союз МС-15" запланирован на 25 сентября.

Также выполнено кресло для космонавта-дублера Султана аль-Нейяди.

"Итоговая примерка ложементов запланирована на июль. Летные скафандры "Сокол-КВ" находятся в изготовлении. Все работы по ним также будут завершены к июлю", - сказали на предприятии.

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В космических кораблях "Союз МС" используется кресло-ложемент "Казбек-УМ". Оно состоит из универсального амортизационного кресла и индивидуального ложемента. Для точной подгонки ложемента под конкретного человека специалисты измеряют все параметры тела космонавта, а затем делают гипсовый оттиск формы тела. Для этого космонавта погружают в специальную ванночку с гипсом. После на основе отпечатка изготавливается полиуретановый ложемент.

Первый космонавт ОАЭ пробудет на орбите восемь дней. Компанию в полете на "Союзе" ему составят российский космонавт Олег Скрипочка и американский астронавт Джессика Меир.

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