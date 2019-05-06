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Самолет Sukhoi Superjet 100

Эксперт: экипаж SSJ100 правильно решил садиться и сократил время эвакуации

© Sputnik / Владимир Астапкович
В России
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Тема:
Катастрофа самолета "Сухой Суперджет 100" в Шереметьево (12)
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Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел авиакатастрофу в результате аварийной посадки в московском аэропорту и возникшего пожара. Заслуженный летчик России специально для Sputnik поделился мнением о том, что стало причиной трагедии.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Действия экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 и наземных служб позволили избежать еще большего количества жертв среди пассажиров, сказал в беседе с корреспондентом Sputnik Беларусь заслуженный летчик России Владимир Романенко.

В воскресенье вечером в аэропорту Шереметьево после аварийной посадки загорелся самолет, принадлежавший авиакомпании "Аэрофлот". Лайнер должен был выполнить рейс в Мурманск, но был вынужден вернуться в воздушную гавань. В результате пожара на борту погибли 40 пассажиров и один член экипажа.

Почему экипаж не слил топливо

"Superjet принадлежит к классу малофюзеляжных самолетов, и на нем не предусмотрен слив топлива в воздухе. Эта процедура, как и для всех ближнемагистральных самолетов, возможна только на земле", – отметил Владимир Романенко.

Виктор Прядка
фото из личного архива Виктора Прядки
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По его мнению, "все, что могли в такой ситуации сделать пилоты лайнера, так это сжигать горючее, кружа над аэродромом". В экстренных случаях для самолетов этого класса разрешена посадка с превышением максимальной посадочной массы. Для дальнемагистральных самолетов существенное превышение недопустимо, поскольку не выдержит шасси.

Для ближнемагистральных лайнеров такие посадки разрешены с условием соблюдения требований по перегрузке и обязательного последующего технического осмотра. В виду того, что у экипажа отсутствовала радиосвязь, выработка топлива под руководством диспетчеров была невозможна.

Детали о происходившем на борту сгоревшего SSJ-100 в изложении экипажа >>>

"Грозовое положение, молнии сверкают… В районе аэродрома, в непосредственной близости находятся другие воздушные суда. Поскольку экипаж не мог получать команд диспетчеров, КВС (командир воздушного судна – Sputnik) принял решение садиться", – пояснил Владимир Романенко. – Они приняли правильное решение".

Поймали "козла"

При этом вертикальная скорость была высокой, и "поэтому получился "козел" (термин, обозначающий "отскок" лайнера от взлетно-посадочной полосы после касания шасси – Sputnik). По всей видимости, не все системы управления самолетом сработали корректно при посадке в ручном режиме.

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"Экипаж не смог сесть и ушел на второй круг. "Пристрелялся", как можно управлять самолетом и его чувствовать, и попытался вновь зайти на посадку, – пояснил действия экипажа Владимир Романенко. – Попытка оказалась неудачной, возможно, помешал порыв ветра. Как я предполагаю, дело в неадекватном ответе самолета на управленческие действия экипажа. Лайнер повел себя не так, как ожидал экипаж и "просел".

На кадрах с места катастрофы в "Шереметьево" видно: как пассажиры покидают горящий самолет вместе с ручной кладью: сумками и даже чемоданами. Очевидно, это замедляло процесс эвакуации.

По словам опытного пилота, задерживать пассажиров с чемоданами – создавать еще больший затор в самолете. "Мало того, открыли багажный отсек, что привело к еще более сильному возгоранию в хвостовой части", – обратил он внимание.

Экипаж вдвое сократил время эвакуации

При этом надо отдать должное наземным службам: пожарные сработали на "пять", не сомневается эксперт.

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"Они не могли стоять вдоль взлетно-посадочной полосы, в этом нет никакого резона. Находясь в стартовом режиме, пожарные расчеты просчитали место остановки лайнера, – пояснил Владимир Романенко. – Они поступили идеально: быстро прибыли, быстро потушили… Ну,, а что так получилось…Куда деваться: полные баки топлива…Хорошо, хоть этих пассажиров спасли".

"Если бы не экипаж, который сократил время эвакуации пассажиров почти в два раза от норматива, в лучшем случае в живых остался бы только сам экипаж и человек пять-шесть пассажиров", – резюмировал собеседник Sputnik.

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Тема:
Катастрофа самолета "Сухой Суперджет 100" в Шереметьево (12)

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