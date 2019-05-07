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Собака и медведи

В России появится приют для медведей

© Ruptly
В России
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В Приморье начали строить первый в России приют для медведей, живших у людей.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Строительство первого в России приюта для взрослых медведей началось у села Кипарисово в Приморье на средства, сообщает РИА Новости.

Медведи
CC0 / Pixabay / Steppinstars
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Источник финансирования - деньги, собранные неравнодушными гражданами, рассказала журналистам замдиректора зоопарка "Садгород" во Владивостоке Алена Асновина.

По словам Асновиной, в регионе остро стоит вопрос размещения медведей, которых периодически изымают у местных жителей. Она отмечала, что в приюте медведи будут жить не в клетках, а свободно перемещаться по территории, там будет оборудован водоем, животных будут кормить и осматривать ветеринары. Зоопарк начал сбор средств на ограждение для приюта – нужно свыше 4 миллионов рублей. Остальные расходы учреждение берет на себя.

"Началось строительство первого в России приюта для медведей. На сегодняшний день все 250 свай (для ограждения) забурены. Построены две берлоги, в которых уже могут проживать медведи, ожидая окончания строительства большого выгула. Закуплен металл на одну из четырех сторон большого выгула", - сообщила Асновина.

По ее словам, переводами по 100 и 200 рублей от неравнодушных граждан собрано 350 тысяч рублей.

Медведи
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Также 100 тысяч рублей поступило на счет от одной из туристических компаний, 600 тысяч рублей вложил сам зоопарк. Также Асновина сообщила, что обещаны средства на покраску всего приюта, когда он будет построен. Сбор средств идет на сайте зоопарка и на платформе planeta.ru.

Сегодня в Приморье нет приютов для диких животных. Межрегиональная общественная организация "Центр "Тигр" выхаживает и выпускает в лес маленьких медвежат, которые остались сиротами. 

Ранее администрация края сообщала, что охотнадзор в Приморье ищет новые дома медведям, которых местные жители содержали без разрешений. Животные долго жили рядом с человеком, отпустить их в лес уже невозможно. 

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