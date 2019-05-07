В каком состоянии находятся пассажиры, выжившие в Шереметьево

Врачи отмечают улучшения у пострадавших после ЧП в Шереметьево, находящихся в центре Вишневского.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. У всех пассажиров, пострадавших при ЧП в Шереметьево с SSJ-100, которые находятся в центре Вишневского, есть положительная динамика. При этом один пациент остается в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

"Минимальная положительная динамика есть у всех, конечно, ждем возможных осложнений, но надеемся, что они будут минимальными", - заявил директор центра Вишневского, академик РАН Амиран Ревишвили.

© Sputnik / Miroslav Rotari Игорь Додон выразил соболезнования в связи с авикатастрофой в Шереметьево

Он отметил, что два пациента переведены из реанимации в отделение, один пациент из тяжелого состояния перешел в состояние средней степени тяжести.

"Самая тяжелая пациентка находится на искусственной вентиляции, но там тоже есть положительная динамика", - уточнил Ревишвили.

По его словам, лечение пациентов, которые находятся в состоянии средней степени тяжести, займет еще 7-10 дней. С пострадавшими работают психологи, все необходимые медикаменты есть, подчеркнул Ревишвили.

Эвакуация пассажиров самолета SSJ-100 в Шереметьево попала на видео>>>

Самолет Sukhoi Superjet 100 " Аэрофлота ", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK