Переговоры пилота SSJ-100 с диспетчерами: расшифровка опубликована в СМИ

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Ряд российских медиа опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в Шереметьево в воскресенье.

© Ruptly / СК РФ / Видео очевидцев Трагедия в Шереметьево: мнения очевидцев, заявлений чиновников, кадры ЧП

Ранее сообщалось, что в результате экстренной посадки Sukhoi Superjet 100 погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Лайнер направлялся из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. Во время полета пилоты приняли решение экстренно вернуться в аэропорт вылета. Воздушному судну удалось сесть со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь охватил всю хвостовую часть.

"КП", в частности, уточняет, что подтвердить подлинность записей переговоров пока не удалось.

После попадания молнии в самолет экипаж передал на землю сигнал Pan-Pan. Он означает, что лайнер подвержен угрозе, но немедленная помощь не требуется.

"Просим возврат. Потеря радиосвязи и самолет горит в молнии", — сказал командир воздушного судна.

На подходе к аэропорту летчик сказал, что не может с первого раза зайти на посадку. Диспетчер спросил, нужна ли экипажу какая-то помощь.

© Sputnik / Osmatesco Из первых уст: экипаж сгоревшего в Шереметьево борта рассказал о произошедшем

"Нет, пока все нормально. Штатно", — ответил пилот. Он добавил, что есть проблемы со связью и автоматическим управлением самолетом.

После этого экипаж снова начал снижение. Летчик не сразу подтвердил готовность к заходу на посадку. После некоторых корректировок экипаж решил садиться не визуально, а по приборам.

Диспетчер, обслуживающий сектор круга Шереметьево, передал самолет коллегам с вышки аэропорта. Пилот запросил помощь. В вышке ответили, чтобы экипаж продолжал заход. Диспетчер сообщил летчикам о скорости ветра и разрешил посадку.

"Аварийные службы на полосы", — сказал он.

КВС (командир воздушного судна): Аэрофлот 1492. Справа курс 180. Снижение через 600 метров.

Диспетчер: Аэрофлот 1492 на курсе 190. Заход у стенки, полоса 24. Снижение разрешил.

Диспетчер: 190 Заход разрешили. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, продолжайте вправо курс, подходите к точке eko 39.

КВС: Аэрофлот 1492, прошу орбиту. Мы не готовы к заходу.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вас понял. Курс 350 возьмите вправо.

КВС: Курс 350 вправо, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, через сколько будете готовы к заходу?

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 090, подскажите, когда будете готовы к заходу?

Диспетчер: Аэрофлот 1492, подскажете, как будете готовы к заходу? Не слышно Вас было.

КВС: Подскажем, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 110, если необходимо, то можем вам под линию заход сделать.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 170.

КВС: вправо 170, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, готовы к заходу?

КВС: Да

Диспетчер: Аэрофлот 1492, для информации, от торца Азимут 63, удаление 26.

КВС: приняли, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, если планируете заходить курсовой, то необходимо взять влево градусов 20.

КВС: Возьму.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, как будете заходить? Визуально или по ИЛС (ILS)?

КВС: Заход по ИЛС, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, Вас понял, заход ILS 24 левая, вам разрешил, азимут 62, удаление 20 с торца.

КВС: Понял.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, азимут 63, удаление от торца 14, работает Шереметьево вышка 131,5.

КВС: Аэрофлот 1492, необходима помощь.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, слушаю ПУ 24 левая.

КВС: Шереметьево вышка, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, ПУ 24 левая.

КВС: продолжаем заход 24 левая, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, ветер у земли 160 градусов, 7 порывы 10 метров в секунду, ВП24 левая, посадку разрешаю.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, ВП24 левая, посадку разрешаю.

КВС: Вас принял, ВП24 левая.

Диспетчер: Аварийные службы на полосы.

© Photo : Следственный комитет РФ Следственные действия на месте аварийной посадки самолёта в аэропорту Шереметьево

Переговоры аварийных служб Шереметьево

— - Полминуты... Направление 12,5. На курсе. Заходит на 11. Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил.

— Ответьте на аварийной частоте, Аэрофлот 1492!

— Аэрофлот 1492! Слышу вас, готов к посадке.

— Все, давайте ему посадку. Направо, чтобы он уходил, у него стоянка там.

— После посадки спросите у него на аварийной частоте, готов ли он рулить самостоятельно.

— Вот аварийный садится, проходит ворота ВПП, вот на пробеге уточни у него, сможет ли он рулить самостоятельно…

— Смотри! Ой, ***……

Посадка SSJ-100 в Шереметьево

— Пожарная машина разрешаем выезд на полосу 24 к аварийному борту.

— Выезжаю.

— Пожарная машина вышка, не понял, повтори.

— Перекройте подъезд к самолету, чтобы без запроса пожарные автомобили шли.

— Разрешаю с шестого без запроса, пересечение 24 с.

— Авария самолет горит на ВПП на взлете.

— Правильно, подтверждаю.

— Следую к месту, наблюдаю, сильный дым черный и языки пламени, как меня поняли, прием. Вызывайте дополнительные силы гарнизона и скорую помощь.

— Приняли, вызываем.

— Доложите обстановку, что случилось?

— Мы на месте.

— Cилы прибыли, работают 3-ий стрела и 10-ый стрела, и с первого старта подано.

— Прибыли к месту, поданы лафетные стволы.

— Прибыли к месту, пассажиров не наблюдаю, обстановку не могу пока сказать по людям

— По людям 73 пассажира.

— Они на месте, нет?

— Ответьте.

— В двух словах, что там, на месте события?

— Вам дополнительные расчеты нужны из города?

— Не понял, нужны доп. расчеты из города?

— Врачи пошли помогать.

— Все расчеты, у нас на аэродроме движение остановлено, так что прибой к сбору по кратчайшему маршруту.

— Все силы вызваны.

— Понял.

— Вы скажите, там с экипажем есть какая-то связь, визуально они есть?

— На месте спасатели продолжают еще эвакуировать пассажиров.

— Экипаж на улице стоит.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код РИА Новости В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Съемка очевидца

— Еще раз. Из экипажа есть кто-нибудь с вами на месте события?

— Два человека, бортпроводники.

— Информацию у бортпроводников уточните, там эвакуировали всех пассажиров?

— Сейчас, одну секунду.

— Уточните у бортпроводников, кто-нибудь есть там из адекватных, может, подскажут, всех пассажиров эвакуировали?

— Сейчас попытаемся.

— А экипаж, командир, второй пилот?

— Экипаж, командир, второй пилот есть?

— Второй командир разговаривал с ними, приблизительно половина пассажиров успели выйти, остальные не знаю.

— Часть пассажиров эвакуировалась, но пока точную цифру сказать не могу, экипаж эвакуировался через форточку, две бортпроводницы тоже эвакуировались.

— По телеграмме на борту — 73 пассажира.

— Покажите там списки, пострадавших, не пострадавших, составляйте там, всего на борту было 73 пассажира и экипаж 2 + 3.

— 76 пассажиров, экипаж 3+2.

— По информации от Аэрофлота на борту 76 пассажиров, 76, экипаж 3+2.

— Ну, смотрите, вы составляйте списки пострадавших — не пострадавших, чтобы нам понимать… пожар потушен? Списки составляйте точно

— Уточненная информация. 73 пассажира на борту, 73, экипаж 3+2.

— Один погибший.

© Ruptly Associated Press Долг и честь: бортпроводник SU1492 Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров

— Бригада медицины центра катастроф прибыла.

— Просто на первый взгляд дайте информацию по пострадавшим по не пострадавших?

— Пострадавшие есть, вы их наблюдаете?

— А сколько вышло, вы их по головам пересчитайте.

— У нас часть пассажиров где-то на перроне, нужно спасать…они все разбежались куда-то

— …визуально, огня не наблюдаю.

— Что по пассажирам, дайте информацию

— Так, еще раз, по пассажирам информация, часть убежала в зону терминала D, пострадавших вы не наблюдаете, внутрь самолета вы пока зайти не можете?

— … самолета мы пока……

— Насколько сильно пострадали?

— Ясно, вы скажите, касательно экипажа, там 3+2 экипаж. Все выжили?

— ….я тоже видел, а остальных……

— Я записала 7 пассажиров, которые совершенно не пострадали, они у меня в машине, но у нас еще пассажиры по перрону …неизвестно где..

— Из города пожарная прибыла, не нужна она?

— Информация по экипажу…..находятся ….

— …пострадали!?!

— Я не понимаю, скажите да или нет

— Еще вопрос там, пожарный расчет приехал из города, нужен он или нет?

— Пожарный расчет приехал из города не нужны они? на 8 КПП.

— Нет, они не нужны.

— Прибой, вы дадите мне команду на поиск других пассажиров, мне ехать или здесь оставаться?

— А когда, вы примерно мне не скажете, мне большую машину или маленькую брать? Не расслышала, большую ли маленькую брать?

— Пассажиры возле самолета есть еще?

— Пассажиров нет.

— Нужно как-то воду организовать для пассажиров на место события, давайте как-то пооперативнее

— Сколько пострадавших наблюдаете?

— Трое пострадавших.

— Обнаружено внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, его обследуют еще, пока точное число сказать не могут, 1 погибший находится рядом с самолетом.

— Ясно.

— Нужно оценить возможность возобновить полеты на 24 правой.

— На правой можно проезжать.

— На КПП кто стоит, чтобы никто из посторонних, пассажиров не выбежал на полосу?

— Все оцеплено..

© Sputnik / Ситуация в аэропорту Шереметьево

— Подтвердите отсутствие техники на 24 правой.

— Где будут пострадавшие, потому что в эту зону нужно выделить фельдшера

— Мы не пострадавших куда повезем, ваши предложения какие?

— Свяжитесь с терминалом B.

— У нас там как по поводу списка пассажиров? Всех нашли?

— Я готова по не пострадавшим предоставить, по телефону продиктую, не проблема

— В передвижной пункт передайте.

— По вотсап скиньте фото, мы скинем вам свой список, а вы плюсики поставьте, кого нашли.

— Мы всех пострадавших отправили в лечебные заведения?

Двое тяжелых отправлены в больницу, погибших еще пока не вытаскивали.

— Я по вотсапу вам скинула список.

— Понял, вы связывайтесь с терминалом, комната для непострадавших подготовлена. Полиция, психологи. Везите туда людей.

© Sputnik / Cамолет Сухой Суперджет 100

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