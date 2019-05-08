Умер композитор песен "Крылатые качели" и "Три белых коня" Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни от двусторонней пневмонии: Sputnik вспоминает самые яркие работы творца.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Народный артист России, композитор таких известных произведений, как "Прекрасное далеко", "Крылатые качели" и "Три белых коня" Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни от двусторонней пневмонии.

"Он скончался сегодня в 06.30 утра, у него была двусторонняя пневмония", - рассказала дочь композитора Мария Крылатова.

Место и дата похорон будут известны позже.

Композитор Евгений Крылатов был светлым и оптимистичным человеком, его музыка навсегда останется со слушателями, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия").

"Очень жаль, что мы расстаемся с Евгением Крылатовым. Он много писал для кинематографа и поэтому общался с кинематографистами. Однажды мне посчастливилось побывать у него дома. Крылатов оказался человеком удивительно светлым, удивительно оптимистичным, был очень приятным в общении, любил жизнь, любил людей", - сказала Драпеко.

"Сегодня печальный день, но его песни, музыка, я абсолютно уверена, остаются с нами", - сказала она.

Крылатов родился 23 февраля 1934 года в городе Лысьва Пермской области, закончил Московскую консерваторию в 1959 году, где учился сразу на двух факультетах по классу сочинений и по классу фортепиано.

За годы своего творческого пути Крылатов создал большое количество сочинений в самых разнообразных жанрах: симфоническая камерная, эстрадная музыка, музыка для драматического театра, радио и телевидения, но особенно плодотворным было его творчество в кинематографе и в сфере мультипликации – он подарил музыку более чем 160 картинам, в числе которых фильмы "С любимыми не расставайтесь", "Приключения Электроника", "Гостья из будущего", "О любви", "Ох уж эта Настя", а также мультфильмы "Умка", "Дед Мороз и лето", трилогия "Простоквашино".

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