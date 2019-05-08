Медведев направил поздравление с Днем Победы премьер-министрам СНГ

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил глав правительств бывших советских республик с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Дмитрий Медведев поздравил глав правительств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

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В посланиях отмечается, что память о подвиге наших отцов и дедов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной, самоотверженность тружеников тыла всегда будет жить в памяти нынешнего и будущих поколений.

Медведев выразил уверенность, что братство и дружба наших народов, закаленные в суровые военные годы, будут и далее служить надёжной основой для отношений всестороннего сотрудничества и стратегического партнёрства. Он попросил передать ветеранам и труженикам тыла пожелания счастья, благополучия и долголетия.

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