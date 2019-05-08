Песков об участи Путина в акции "Бессмертный полк" - 2019

Есть все основания полагать, что глава государства и в этом году будет на Красной Площади в рядах народного марша памяти.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин в День Победы может принять участие в традиционной акции "Бессмертный полк", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитирий Песков.

"Вы знаете, что в предыдущие годы президент России принимал участие в этой акции на Красной площади, поэтому есть все основания полагать, что и в этом году он примет также решение принять участие", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о соответствующих планах Путина.

Относительно организации аналогичных шествий политическими партиями, в частности "Единой Россией", представитель Кремля отметил, что в преддверии праздника политические объединения проводят много своих мероприятий.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон примет участие в марше солидарности и в акции "Бессмертный полк"

"Что касается акций, которые организуются по линии политических партий, в том числе и "Единой России", то каждая партия, естественно, проводит свои мероприятия в преддверии Дня Победы, и здесь мне больше нечего сказать", - сообщил Песков.

В предыдущие годы президент часто принимал участие в акции "Бессмертный полк", которая проводится в День Победы в России и других странах. Во время шествия люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые акция "Бессмертный полк" прошла 9 мая 2012 года в Томске, а в 2013 году она стала всероссийской.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK