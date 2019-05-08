Пять фильмов о войне, которые покорили сердца россиян

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие фильмы о Великой Отечественной войне жители России любят больше всего.
Более четверти опрошенных (26%) назвали фильм "В бой идут одни старики" режиссера Леонида Быкова.
"А зори здесь тихие" - Станислава Ростоцкого упомянули 20% участников исследования.
На третьем месте — "Они сражались за Родину" - Сергея Бондарчука (15%).
Телефильм "Семнадцать мгновений весны" - Татьяны Лиозновой назвали 13% респондентов.
Столько же упомянули картину 2019 года "Т-34" - Алексея Сидорова.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 мая 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK