Пять фильмов о войне, которые покорили сердца россиян

Опрос был проведен накануне Дня Победы, в нем участвовали совершеннолетние граждане страны.

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие фильмы о Великой Отечественной войне жители России любят больше всего.

Более четверти опрошенных (26%) назвали фильм "В бой идут одни старики" режиссера Леонида Быкова.

"А зори здесь тихие" - Станислава Ростоцкого упомянули 20% участников исследования.

© Sputnik / РИА Новости Кадр из художественного фильма "А зори здесь тихие…". Режиссер Станислав Ростоцкий.

На третьем месте — "Они сражались за Родину" - Сергея Бондарчука (15%).

© Sputnik / РИА Новости "Они сражались за Родину"

Телефильм "Семнадцать мгновений весны" - Татьяны Лиозновой назвали 13% респондентов.

© Sputnik / А. Гольцин Вячеслав Тихонов и Олег Табаков в фильме "Семнадцать мгновений весны"

Столько же упомянули картину 2019 года "Т-34" - Алексея Сидорова.

© Sputnik / Советский средний танк Т-34, участвовавший в боях Великой Отечественной войны

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 мая 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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