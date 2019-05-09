Путин: подвиги солдат Победы будут помнить и последующие поколения

Россия никогда не забудет мужество и самоотверженность солдат в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади.

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в праздновании Дня Победы в Москве, он подчеркнул, что 9 мая сближает все поколения, все народы, чьи предки сражались за мирное будущее.

Путин отметил, что Россия свято чтит память о солдатах Победы.

"Наш народ знает, что такое война. В каждую семью она принесла горе, неисчислимые страдания. Мы ничего не забыли, все помним и свято чтим солдат Победы. Это именно в их честь наши военные парады, гром салютов и колонны "Бессмертного полка", - сказал президент России.

Он отметил, что невозможно в этот день скрывать эмоции. Подвиги солдат всегда будут помнить последующие поколения.

"Сегодня мы не скрываем своих эмоций. И эти искренние чувства объединяют сегодня всю Россию. Мы гордимся нашей сплоченностью, рады, что вместе с нами дети и внуки, что можем передать священную память о героических свершениях наших отцов и дедов. И быть уверенными, что их подвиг, их победы будут жить вечно. Слава народу - победителю. С праздником вас! С Днем Победы!", - сказал Путин, после чего на Красной площади раздалось громкое трехкратное "Ура".