Путин - в рядах шествия "Бессмертный полк" в Москве

Президент России участвует в этой акции уже в пятый раз.

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" на Красной площади в Москве.

Путин участвует в этой акции уже в пятый раз.

Акция "Бессмертный полк" представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В 2015 году накануне Дня Победы в колонке журнала "Русский пионер" президент рассказал о воспоминаниях воевавшего отца и матери, как чудом они остались живы, но ненависти к немецким солдатам не испытывали, потому как те были заложниками обстоятельств, их гнали на фронт. Он сообщил, что его отец проходил срочную службу в Севастополе, в отряде подводных лодок, был матросом.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции "Бессмертный полк" в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Когда началась война, отец Путина работал на военном предприятии, где была так называемая "бронь", освобождающая от призыва. Но отец написал заявление, что хочет на фронт. Его направили в диверсионный отряд НКВД, и в ходе одной из вылазок он получил ранение.

Акция "Бессмертный полк" в 2019 году пройдет уже в седьмой раз.

В 2017 году акция собрала около 250 тысяч участников за рубежом. По данным МИД РФ, шествия прошли в более чем 60 государствах, среди которых страны СНГ, Сербия, Израиль, Греция, Болгария, США, Франция и Великобритания.

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