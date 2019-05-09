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Сергей Доренко

Авария, в которой погиб журналист Сергей Доренко - видео

© Sputnik / Владимир Вяткин
В России
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44610

На кадрах видно, что произошло с мотоциклом и его седоком на оживленной московской трассе.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. В российском медиапространстве появилось видео аварии с участием журналиста Сергея Доренко.

На записи, обнародованной телеканалом "360", видно, как он едет на мотоцикле по оживленной трассе. В какой-то момент транспортное средство заносит влево. В результате мотоцикл выехал на встречную полосу.

Ранее из источников в медицинских кругах стало известно, что Доренко умер в результате естественных причин. Он ехал на мотоцикле, когда ему стало плохо, но смерть наступила не в результате ДТП.

Сергей Доренко занимал пост главного редактора радиостанции "Говорит Москва". Он родился в 1959 году в Керчи, но затем переехал в Москву, где окончил РУДН. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ.

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