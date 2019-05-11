Композитора Евгения Крылатова похоронили в Москве

Вряд ли найдется на постсоветском пространстве человек, которому были бы не знакомы песни Евгения Крылатова.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. В Москве похоронили Евгения Крылатова, автора песен "Лесной олень", "Колыбельная медведици", "Крылатые качели" и многих других.

© Sputnik / Vitaly Belousov По каким хитам и шлягерам всегда будут помнить Шаинского

Композитора не стало 8 мая. Он умер на 86 году жизни.

Все свое творчество Евгений Крылатов посвятил детям. У самого композитора их было двое: сын Павел, который стал сценаристом, и дочь Мария, реализовавшая себя в музыковедении.

СМИ сообщают, что на траурном мероприятии присутствовали известные артисты, музыканты, телеведущие, журналисты, общественные деятели. Среди них - Александр Шаганов, Юрий Энтин, Александр Олешко, Олег Иванов, Андрей Малахов, Лев Лещенко, Юлия Михальчик, Игорь Крутой и многие другие. Композитора похоронили на Митинском кладбище в Москве.

Кроме детских песен Крылатов создал большое количество сочинений в самых разнообразных жанрах: симфоническая камерная, эстрадная музыка, музыка для драматического театра, радио и телевидения. Вряд ли найдется на постсоветском пространстве человек, который не слышал песни Евгения Крылатова. Например, композиция "Прекрасное далеко" стала визитной карточкой поколения конца 80-х, когда на телеэкраны вышел сериал "Гостья из будущего". Эта композиция и сейчас актуальна. Музыканты делают каверы в разных жанрах. Вот как эта песня звучит в рок-обработке.