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Композитора Евгения Крылатова похоронили в Москве

© Sputnik / Сергей Мальгавко
В России
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Вряд ли найдется на постсоветском пространстве человек, которому были бы не знакомы песни Евгения Крылатова.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. В Москве похоронили Евгения Крылатова, автора песен "Лесной олень", "Колыбельная медведици", "Крылатые качели" и многих других.

Композитор Владимир Шаинский, архивное фото
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Композитора не стало 8 мая. Он умер на 86 году жизни.

Все свое творчество Евгений Крылатов посвятил детям. У самого композитора их было двое: сын Павел, который стал сценаристом, и дочь Мария, реализовавшая себя в музыковедении.

СМИ сообщают, что на траурном мероприятии присутствовали известные артисты, музыканты, телеведущие, журналисты, общественные деятели. Среди них - Александр Шаганов, Юрий Энтин, Александр Олешко, Олег Иванов,  Андрей Малахов, Лев Лещенко,  Юлия Михальчик,  Игорь Крутой и многие другие. Композитора похоронили на Митинском кладбище в Москве.

Кроме детских песен Крылатов создал большое количество сочинений в самых разнообразных жанрах: симфоническая камерная, эстрадная музыка, музыка для драматического театра, радио и телевидения. Вряд ли найдется на постсоветском пространстве человек, который не слышал песни Евгения Крылатова. Например, композиция "Прекрасное далеко" стала визитной карточкой поколения конца 80-х, когда на телеэкраны вышел сериал "Гостья из будущего". Эта композиция и сейчас актуальна. Музыканты делают каверы в разных жанрах. Вот как эта песня звучит  в рок-обработке.

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